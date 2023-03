Dopo il ko dell'Italia contro l'Inghilterra, Tuttosport affronta così l'argomento nella sua prima pagina di oggi:

Questi siamo. Retegui debutta con un gol, ma agli azzurri non riesce la rimonta dopo un primo tempo pessimo: la corsa a Germania 2024 comincia in salita. Domenica a Malta per il riscatto.