"Da Conte a Tudor, ribaltoni in vista". Questo il titolo in taglio alto che trova posto sulla prima pagina di Tuttosport di martedì 28 marzo 2023. "Antonio ora è libero: effetto domino sulle panchine - si legge ancora - Se Allegri trova squadra, Igor può andare in bianconero. Inter: anche Simeone. Tutti vogliono De Zerbi. Atletico, idea Gasp. Spalletti: scudetto e addio?".