Tuttosport cavalca la polemica prima della semifinale di ritorno di Champions tra Inter e Milan, scegliendo il botta e risposta Inzaghi-Pioli nelle conferenze della vigilia: "Derby finale, bufera arbitro", si legge in apertura sulla prima pagina del quotidiano torinse del 16 maggio 2023. "Inzaghi irrita il Milan: fischia un francese, come 4 rossoneri. E quell'espulsione a Krunic nell'andata... Pioli: 'a me non piace mettere le mani avanti'. Tensione Zhang-Cardinale".