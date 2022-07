L'incontro diretto tra Inter e Torino per Gleison Bremer è uno degli temi proposti oggi sulla prima pagina di Tuttosport:

Bremer, sprint Inter: vertice in serata. In attesa dell'affondo del PSG per Skriniar, summit fra Ausilio e Vagnati: in ballo anche Casadei. Nel pomeriggio il dt granata aveva incontrato l'agente del brasiliano.