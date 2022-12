Il ricordo di Mario Sconcerti in taglio alto, l'ovvia apertura dedicata alla finalissima di quest'oggi tra Francia e Argentina che designerà la vincitrice dei Mondiali in Qatar con 'L'ultimo tango di Leo Messi'. Ma sul Corriere dello Sport di domenica 18 dicembre c'è anche spazio per le amichevoli disputate ieri dai club di Serie A: "Al Napoli Osi e Kvara non bastano. Colpo Juve a Londra. Inter, bel pari".