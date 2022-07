Se per Tuttosport le parole di Beppe Marotta hanno rappresentato una sorta di finta, per il Corriere dello Sport invece rendono più complicata la strada che porta Paulo Dybala verso l'Inter: "Inter-Dybala, la via è stretta. Marotta frena: 'Per ora a posto così'. Milan e Roma in agguato. Zhang deve prima vendere e chiedere uno sconto sull'ingaggio. L'ad non può prendere Paulo finché non escono Sanchez e uno tra Dzeko e Correa. La punta costretta a valutare anche altre soluzioni. Inzaghi festeggia: 'Lukaku, che colpo'".