Milano al centro del calcio italiano: quest'oggi, infatti, Milan e Inter saranno protagoniste del duello probabilmente decisivo per lo Scudetto. E la lotta rossonerazzurra occupa il titolo centrale della prima pagina del Corriere dello Sport di domenica 15 maggio 2022: "Alla milanese. Milan alle 18 con l'Atalanta, Inter a Cagliari alle 20.45: le ore di punta. Primo match ball Scudetto per Pioli: "San Siro ci trascinerà". Dopo la Coppa Inzaghi non molla e mette in campo i titolari. Correa più di Dzeko".