“Scudetto, arriviamo noi”. Si apre così la prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola domani: “La lunga rincorsa al Napoli. Ibra torna ad allenarsi, la rabbia di Pogba e Lukaku”. Spazio anche alla Juve: “Juve, occhio a CR7. Altro guaio per la Signora, Ronaldo ha chiesto gli atti dell’inchiesta di Torino per avere i ‘suoi’ 20 milioni. Cherubini contro Paratici: ‘Chiesa e Kulusevski pagati troppo, ha drogato il mercato’”, si legge.