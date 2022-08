La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus la prima pagina del quotidiano in edicola domani: “Juve, l’asso di Ferragosto”. In taglio basso spazio anche all’Inter: “Inzaghi urla, avvisi al club sul mercato e più coraggio nei cambi”. In taglio laterale spazio invece a Radu: “Radu senza pace, dal flop Scudetto alla Cremonese ko sono paperissime”.