La Gazzetta dello Sport apre così la prima pagina del quotidiano in edicola domani: “Giroud Diavolo Scudetto. Il Milan contro la Fiorentina chiede al gigante francese i gol per lo strappo decisivo”. Spazio anche all’Inter: “Inzaghi ha guarito l’Inter? Oggi i nerazzurri a Udine con l’obbligo di vincere. Handanovic stringe i denti per essere in campo. Il tecnico fa anche lo psicologo per risollevare i suoi dopo il ko di Bologna”.