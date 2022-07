Paulo Dybala-Inter, pista ancora viva. Almeno stando alla Gazzetta dello Sport che nella prima pagina di domani titola: “Inter Joya mia. Dove andrà? Dybala agita il mercato. Così Marotta studia l’affondo. Napoli in posta. E Mourinho…”. Spazio anche all’amichevole contro il Lugano: “LuLa, tutto come prima. Amichevole a Lugano (4-1), la vecchia intesa funziona sempre”. Infine spazio a Bremer: “Derby d’Italia per Bremer, è duello per il brasiliano”.