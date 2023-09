L'Inter trova spazio in taglio basso sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 26 settembre 2023, che in apertura presenta il titolone: "Il mio Diavolo è vivo. Perché Pioli può lottare per lo scudetto". Più sotto la 'risposta' nerazzurra: "Ma Inzaghi va a ritmo Pep: Inter, è una partenza dominante. Tiri, gol e vittorie: dopo Istanbul, una marcia in stile City".