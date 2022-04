La sfida tra Inter e Milan passa dal campo al mercato, come evidenziato oggi nel titolo principale della prima pagina de La Gazzetta dello Sport:

Gol chiama gol. Milan-Genoa e Spezia-Inter: via al lungo derby. È già mercato: Origi per Pioli, Dybala verso Inzaghi. Capolista a secco da due partite: spera in Giroud. L'ora di Lautaro: deve sbloccarsi. E martedì duello di Coppa Italia. Caccia ai bomber: fatta per il belga in rossonero, sulla Joya pressing dei nerazzurri. E che duello per Scamacca.