Concludiamo la nostra rassegna con la prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola sabato 25 giugno: "Dybala, l'Inter non molla. Altro contatto: il club nerazzurro conferma l'interesse, chiede soltanto il tempo di chiudere le cessioni: ma per il raduno fra 10 giorni sarà tutto definito", scrive la rosea, che si concentra anche sulle operazioni in uscita: "Non solo Skriniar, un tesoro da 100 milioni".

Dunque la parentesi stadio: "Nuovo San Siro, c'è ottimismo. Adesso si può accelerare".