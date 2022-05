“Pioli cerca un’altra magia”. Si apre così La Gazzetta dello Sport in edicola domani: “Il Milan stasera a Verona per avvicinare lo Scudetto”. In taglio basso spazio anche all’Inter: “Cuore Lautaro: nerazzurro doc, vuole restare e prepara lo sprint verità”. I nerazzurri sfideranno la Juventus: “Vlahovic triste, va rilanciato. E c’è un trofeo da conquistare. Missione al Max”.