La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura dell'edizione odierna alla grande vittoria dell'Inter in Champions League contro il Barcellona. "Cuore Inter. Calha-gol e una difesa di ferro. Gode Inzaghi. I nerazzurri passano, soffrono ma resistono. Il tecnico svolta: "Ora torniamo in alto anche in campionato".