Il Corriere dello Sport in edicola domani apre così la prima pagina: “Tanta Inter. I nerazzurri dominano e divertono (3-0). Stasera il Milan: ostacolo Gasp”. E ancora: “Spezia mai in partita: Inzaghi sorride con Lautaro, Calha e Correa. Simone vola al comando. Acerbi in arrivo”.