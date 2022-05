Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport: "Inzaghi conta sui gol del 'Tucu' per la volata scudetto. Sprint Correa, il rilancio con Lautaro", scrive il quotidiano romano, che parla anche di mercato: "Borussia Dortmund in pressing su Dybala, c'è l'offerta, ma la Joya non ha deciso".