Spazio al trionfo dell'Argentina sulla prima pagina dell'edizione del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022. "L'alter Diego", il titolo scelto per celebrare la vittoria di Messi e compagni. Spazio anche alla Serie A: "Pogba non riesce a guarire". Sulla prima anche le parole di Osimhen: "Il Napoli è il top in Europa".