In attesa della giornata dei fenomeni, come il Corriere dello Sport definisce il turno dei Mondiali di oggi e dopo il ko della Germania, il quotidiano romano riporta i tifosi dell'Inter con la testa in nerazzurro, facendo suonare qualche sirena di mercato: "Dumfries via a giugno. Per fare cassa e poter operare a gennaio gioca d’anticipo. L’intenzione del club sarebbe quella di cedere subito l’esterno trattenendolo però fino a fine campionato. Ancora nessuna novità sul fronte del rinnovo di Skriniar" si legge nella prima pagina di oggi 24 novembre 2022.