Bella intervista del Corriere dello Sport a Giuseppe Rossi, che si avventura anche in qualche previsione sulla stagione attuale.

Chi vince lo scudetto?

"L'Inter è la squadra da battere. Anzi le squadre, ne hanno due o forse tre. E per questo penso possano ambire al Triplete. Il Napoli è a un passo, mi piace tanto, deve provare a vincerle tutte per approfittare di eventuali passi falsi dell'Inter".



Che però sembrano molto difficili.

"Esatto, forse potrebbero arrivare solo a ridosso delle partite di Champions. Ma, ripeto, per me il campionato è in mano a Inzaghi e ai suoi fortissimi giocatori. Lui è molto bravo e ha una società che ha allestito davvero una bella rosa".



Chi porta a casa la Champions?

"Per me sempre l'Inter".