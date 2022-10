Pagelle con voti quasi tutti alti per l'Inter su Tuttosport. Anche per Onana, che guadagna 6,5 con "due interventi, entrambi puntuali". Qualche imprecisione per Skriniar, 6 come De Vrij e Acerbi. Voto 6,5 per Dumfries, fisicamente debordante. "Con un pizzico di tecnica in più, sarebbe devastante", si legge. Non giudicabile Bellanova.

In mediana spicca Barella, 7,5: "Rifinisce l’azione dell’1-0, poi si inventa un altro inserimento come a Barcellona". Sette pieno anche a Calhanoglu, un'altra "grande prestazione, sia in impostazione sia in interdizione". Bene Mkhitaryan e Dimarco, 6,5 per entrambi e 6 ad Asllani, molto applaudito. Ng a Darmian, 6 a Gosens che "entra con voglia e determinazione.