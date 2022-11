In difesa si salvano Skriniar ("brutto intervento su Alex Sandro però diretro non sbaglia niente") e Acerbi ("non ha commesso strafalcioni"), mentre De Vrij si becca un 5: "Si perde Danilo sull’azione del raddoppio poi inficiato dal Var, dà sempre una sensazione di estrema precarietà"). Stesso voto a Dumfries , che "ha sulla coscienza il gol sbagliato sul tiro-cross di Barella. Quando Kostic inizia a ruggire, diventa un agnellino". Male anche Bellanova, altro 5: "Entra e Kostic gli stampa in faccia l’assist del raddoppio".

A centrocampo un brutto 4,5 per Barella: "Sull’azione dell’1-0 prima perde palla, poi perde il duello in velocità con Kostic, doppio gravissimo errore". Insufficiente anche Calhanoglu, 5,5: "Tolti quei due tiri scagliati dalla distanza, non riesce mai a imbeccare con l’imbucata giusta i compagni". Peggio il subentrato Correa, 5: "dovrebbe dare la scossa, invece pare l’uomo invisibile". Voto 5 anche a Mkhitaryan, "in balia degli avversari senza peraltro mai contrastarli a dovere".

Altra insufficienza a Dimarco, che "nella ripresa non riparte più" e 5,5 a Gosens, "Oscar della sfortuna per la deviazione alla disperata sul tiro a botta sicura di Fagioli". Malissimo davanti: 4,5 a Dzeko, soprattutto per la rete fallita nel primo tempo dato che "da lì era più difficile centrare lo specchio piuttosto che spedirlo fuori" e 5 a Martinez che "dà sempre la sensazione di poter combinare qualcosa di buono" ma "nel secondo tempo pure lui sbaglia un gol, da qui l’insufficienza netta". Infine Inzaghi, altro 5: "Il problema è che i suoi i gol li sbagliano, mentre Rabiot e Fagioli fanno centro. Chiude senza fortuna col 3-4-3 e deve analizzare il perché la sua squadra abbia subito 16 gol in trasferta e abbia perso tutti i big match finora affrontati in campionato".

Nella Juve 8,5 a Kostic, 7,5 a Fagioli e Rabiot e tanti 7 ad Allegri, Szczesny, Danilo, Bremer, Locatelli. Voto 5,5 a Doveri, soprattutto per il gol annullato al Var: "A termini di regolamento sarebbe la decisione giusta, peccato che la mano del brasiliano sia di fatto “stretta a pinza” dal corpo e dal braccio di De Vrij".