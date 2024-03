Giudizi mediamente positivi per i nerazzurri scesi in campo contro l'Ecuador, nelle pagelle odierne di Tuttosport. Si parte con un buon 6,5 per Darmian, "prezioso in più di una situazione, con chiusure puntuali in area".

Voto 6 per Bastoni, determinato e attento nell'uno contro uno. Il miglior interista è Barella, 7 in pagella, premiato nel finale dal gol dopo una prestazione concreta con una sola sbavatura (un tacco che libera Caicedo al tiro). Sufficienza per Dimarco, puntuale sui servizi di Bellanova ma alla lunga soffre un po' Preciado. Bene anche il subentrato Frattesi (6.5): avvia l'azione del raddoppio appoggiando su Orsolini.