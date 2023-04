Le pagelle di Tuttosport premiano molto più Lukaku che non l'Inter nel suo complesso. Non manca qualche insufficienza, ma in difesa si salvano tutti: quattro "6" da Handanovic fino ad Acerbi. Sorprendente 5,5 per Bellanova, definito "sempre troppo timido e poco incisivo". Sufficiente il suo sostituto Dumfries, così come Gagliardini ("Senza infamia e senza lode").

Salgono a 6,5 Brozovic ("Geometrie e tempi, rischia poco e fa girare la squadra") e Calhanoglu. In mediana 6 a Barella per i pochi minuti disputati e altrettanto a Gosen ("Buona prova") e Dimarco. Davanti Lukaku da 7,5 ("Si scatena nella ripresa") e Correa da 5,5 ("un altro che non sfrutta l’occasione"). Chiude il 6,5 a Martinez, stesso voto per Inzaghi: "Turnover massiccio, ma è tutto calcolato. Punta su Lukaku e il belga lo premia con una prestazione e due gol superlativi".

Tante insufficienze tra gli empoli ma anche un 6,5 a Parisi. Voto 5,5 all'arbitro Marinelli.