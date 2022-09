Le pagelle di Tuttosport premiano la prova dell'Inter in casa del Viktoria Plzen. A partire da Onana, che viene "chiamato in causa nel finale, para su Bassey ed è attento in uscita bassa": 6,5. Voto 6 per Skriniar a cui Mosquera non crea ansie, mentre è "buonissimo" il debutto di Acerbi (voto 7): "Guida la retroguardia con personalità, discreti alcuni lanci e ottime chiusure di testa contro il gigante Chory". In retroguardia 6,5 anche per Bastoni, "nella ripresa uomo in più in fase offensiva". Il sostituto D'Ambrosio prende 6 grazie a un intervento decisivo nella propria area, appena entrato.

A centrocampo si parte con il 7 a Dumfries: "volenteroso e in costante propulsione offensiva. Come spesso accade ultimamente, non è preciso nell’ultimo tocco, ma è un treno nel chiudere la ripartenza di Dzeko per il 2-0". Sufficienza e nulla più sia per Barella che per Brozovic. Voto 5,5 per Gagliardini ("un paio di palloni persi e un giallo evitabile") e per il titolare Mkhitaryan, che "si spegne in fretta". Voto 6 a Calhanoglu. Premiato con il 6,5 Gosens: "Parte diligente, senza forzature, però poi cerca di aumentare i giri e ci riesce. E’ bravo a tagliare verso il centro nell’azione sblocca-match con un bel controllo di petto per servire Correa. Poi sfiora il 2-0 di testa a inizio ripresa".