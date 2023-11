Tanti ottimi voti per i nerazzurri impegnati in Salisburgo-Inter, seguendo le pagelle di Tuttosport. Il 6,5 a Sommer, poi tre 6 a Bisseck ("personalità straripante e un buon tiro in porta"), Acerbi e Bastoni, mentre De Vrij è da 6,5 anche perché entra nell'occasione del rigore procurato.

Darmian si prende un 7, tra i più positivi, ma c'è anche un 5 a Calhanoglu e due 5,5 a Frattesi e Mkhitaryan. Sufficiente Carlos Augusto, mentre i subentrati Asllani (6.5, va vicino alla rete e dà ritmo all’Inter) e Barella (7), si ergono sopra gli altri.

Sanchez arriva al 6, Thuram al 7 perché "ogni volta che decide di partire palla al piede, molla sul posto tutti i difensori avversari". Infine 7,5 per Martinez e un altro 7 a Inzaghi, che azzecca tutti i cambi.

Nel Salisburgo bene Schlager, Dedic, Ulmer, Gloukh e Simic tutti da 6,5. Quattro insufficienze con i 5,5 a Baidoo e Gourna-Douath e due 5 per Distrup e Konaté. Voto 6 all'arbitro Gozubuyuk.