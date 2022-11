Le pagelle di Tuttosport premiano complessivamente l'Inter dopo il successo di Bergamo ma "condannano" i difensori centrali, almeno in buona parte. Bene Onana, 6,5: "Bravissimo su Palomino (16’ pt) e sempre sicuro tanto nel giro-palla, quanto in uscita". Maluccio Skriniar che "salva un paio di situazioni intricate, ma Palomino sui piazzati non lo prende mai". Peggio De Vrij: "Frana in modo alquanto ingenuo su Zapata causando il rigore". Si salva solo Bastoni, nel terzetto arretrato, con il 6 che il quotidiano assegna anche ad Acerbi.

Voto sufficiente per Dumfries, mentre è 5,5 quello del suo sostituto Bellanova che "entra nel momento peggiore". Un 6 anche a Barella: "Il “dentista” Gasp gli riserva Scalvini nel primo tempo e Koopmeiners nella ripresa. Per lui la vita è durissima, ma alla fine resta a galla". Molto meglio Calhanoglu, voto 7, alla "ennesima gran partita prima da regista, quindi da mezzala". E ancora 6,5 Mkhitaryan, perché "gli altri corrono, lui ci mette classe ed esperienza". Stesso voto a Dimarco, "protagonista sul raddoppio dell’Inter". Ng a Brozovic e Gosens, così come a Correa in attacco, dove brilla Dzeko con un 7,5: "Tre gol e un assist negli ultimi 180’ di campionato. Con la doppietta all’Atalanta, siamo a nove in carriera: bestia nera". Un bel 7 anche per Martinez: " Le sue “spizzate” portano in dote due gol. Nonostante il Mondiale alle porte non tira indietro la gamba".