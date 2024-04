Pagelle in chiaroscuro su Tuttosport per la sfida tra Inter e Cagliari. Soprattutto la fase difensiva ha fatto cilecca. Sufficiente Sommer perché esente da colpe sui gol e Bastoni, tra i tre difensori. Ma Bisseck non va oltre il 5,5 e Acerbi becca un 5 ("pastrocchi su entrambi i gol").

A centrocampo 6 per Darmian, 6,5 per Barella e Calhanoglu ("glaciale sul rigore") e 5,5 per Mkhitaryan che fa il "compitino". Bene Dimarco, gara da 6,5, come quella di Thuram che ritrova la rete. Sette in pagella per Sanchez, "una prestazione da professore". Tra i subentrati ng per tutti tranne che per Dumfries (5,5) e Frattesi (6). Sufficienza anche per Inzaghi.

Nel Cagliari 7 a Scuffet, Luvumbo, Viola e Ranieri, 6,5 a Lapadula. Voto 4,5 all'arbitro Fourneau che non annulla il 2-2.