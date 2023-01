Il Corriere dello Sport non salva i nerazzurri dopo la prova contro il Parma di ieri sera. Tante insufficienze, a partire dal 5,5 per Simone Inzaghi. "I cambi tardano fin troppo", secondo il quotidiano. Sufficiente Onana, un bel 6,5 per Acerbi e un 7 a Martinez, ma anche una difesa con un 5 a D'Ambrosio e due 5,5 per De vrij e Bastoni. Fa meglio Dimarco con 6, subentrando.