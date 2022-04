Il Corriere dello Sport boccia l'arbitro e il Var di Juve-Inter, Irrati e Mazzoleni, riservando loro un 4,5 e un 5. Soprattutto per quel che viene definito ' papocchio ' dopo il rigore di Calhanoglu parato da Szczesny: "il primo a intervenire sul pallone - chiarisce il quotidiano romano - è Danilo (scarpino celeste) che non ha anticipato l’entrata in area (come invece ha fatto De Ligt), poi subisce il calcio di Çalhanoglu (che cercava il pallone ma colpisce l’avversario), quindi l’interferenza dell’olandese (punita da Mazzoleni al VAR con la ripetizione del penalty). Insomma, il fallo (di sicuro di confusione) fischiato da Irrati alla fine sarebbe stata la scelta corretta".

Giusto il rigore assegnato ai nerazzurri dopo l'OFR per lo step on foot di Morata su Dumfries. Dubbi su Bastoni-Zakaria: "viene lasciata la decisione del campo (fallo, ma fuori area; in realtà dubbi fosse sulla riga e dunque rigore)", si legge.

Infine, mancano due doppi gialli, uno per parte, secondo i colleghi del Corsport: "in ordine cronologico, per Rabiot (intervento in netto ritardo su Lautaro) e per Lautaro (in ritardo anche lui su Chiellini). Irrati, con grande fortuna, può dire di averli trattati alla stessa maniera. Ma possono essere anche due errori gravi".