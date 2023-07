La Stampa oggi torna sulla trattativa della Juventus con il Chelsea per Romelu Lukaku. I bianconeri hanno superato l'Inter, che oramai ha mollato l'attaccante belga delusa dal suo comportamento, operazione che ha spiazzato le due tifoserie, spiega il quotidiano. Cristiano Giuntoli preme per averlo in prestito con diritto di riscatto, i Blues chiedono 40 milioni, ma lavora anche al nodo ingaggio, in questo senso l'eventuale partenza di Zakaria abbasserebbe il monte stipendi e permetterebbe di lavorare su quello di Lukaku.

L'offerta araba intanto riguarda anche il prezzo del cartellino, non soltanto l'ingaggio promesso a Romelu, e così la possibilità di veder sfumare l'attaccante per la Juventus è reale. Ma finché non ci sarà la partenza di Vlahovic, evento fondamentale per poter provare a prendere un sostituto, nulla si muoverà. Ma "basta che Mbappé lasci Parigi, il serbo potrebbe essere il secondo a muoversi nel domino e Lukaku il terzo" conclude La Stampa.