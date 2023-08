La Repubblica torna sul caso del rigore non concesso in Juventus-Bologna per l'intervento in area di Iling-Junior su Ndoye. Venerdì 1° settembre è in programma a Coverciano la conferenza stampa in cui si farà il punto sulle prime due giornate di Serie A. "Nell’attesa è facoltà del designatore Rocchi usare l’audio degli episodi a scopi didattici, per illustrare quale sia stato l’errore e perché sia capitato - riporta il quotidiano -. Per questo, venerdì, potremmo avere l’occasione di ascoltare i dialoghi tra Var e arbitro.

E far capire a tutti come sia nata la decisione non solo di non concedere un rigore che tutta Italia aveva visto, ‘live’ e alla moviola. Ma nemmeno di prendere la decisione, salvifica, di mandare l’arbitro al monitor per farsi un’idea e capire che forse, quello che aveva visto a velocità normale («Vanno giù insieme, ho visto io», avrebbe detto alle panchine), era diverso da ciò che era successo realmente".