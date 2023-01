Cominciano le trattative per i diritti tv della Serie A, che per la prima volta verranno trattati su base quinquennale. La novità, riportata oggi da La Repubblica, riguarda l'idea di un possibile canale della Lega di Serie A. "Potrebbe sostenerlo un debito con Jp Morgan, pronto a garantire 1 miliardo per lo sviluppo. A febbraio nuovi dialoghi", si legge sul quotidiano.