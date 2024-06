File difesa aperto in casa Inter. Come conferma anche Il Giorno, i nerazzurri, visti i problemi di Acerbi, stanno pensando di inserire una pedina al centro del pacchetto arretrato di Inzaghi.

Il preferito resta Buongiorno, ma i 40 milioni chiesti da Cairo spaventano. E allora, oltre a Bijol, occhio a Sam Beukema, 25enne olandese del Bologna e reduce da una splendida annata. Lui non costerebbe meno di 25-30 milioni e Sartori non vorrebbe privarsene. Ma il quotidiano ricorda che lo stesso sentimento c'era anche un anno fa per Arnautovic...