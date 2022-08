Tra poche ore prenderà il via il nuovo campionato di Serie A e stabilire chi sia la squadra favorita per lo scudetto non è cosi scontato. L'analisi è quella proposta da ‘Il Foglio’ , avanzando le previsioni con il calciomercato ancora aperto. Un po' un azzardo, ma ci sono alcuni elementi che permettono di capire che tipo di percorso intraprenderanno le pretendenti al titolo. La Juventus, ad esempio, vuole interrompere il digiuno di scudetti e gli acquisti di Pogba e di Di Maria ne sono una dimostrazione. La dirigenza bianconera ha costruito un Instant-team con alcuni elementi come Vlahovic pronti ad esplodere definitivamente. L’unico limite il vuoto di leadership lasciato da Chiellini.

CAPITOLO NERAZZURRO. L’Inter, invece, al di là della qualità della rosa sembra pagare i limiti economici imposti dalla società. Inzaghi avrà l’arduo compito di ripetere la stagione dello scorso campionato con una rosa che ha un Lukaku in più e un Perisic in meno. Sebbene Marotta e Ausilio abbiano avuto poco margine per operare liberamente sul mercato, sono riusciti comunque a regalare una rosa di tutto rispetto all’ex tecnico della Lazio. Due grossi problemi tecnici: l’assenza di un difensore centrale più affidabile di De Vrij e l’affidabilità del duo Handanovic-Onana. Tuttavia, un buon impatto col campionato potrebbe allontanare via tutti i dubbi che aleggiano intorno al mondo Inter.