Il Napoli su Samardzic. E l'Inter? L'Inter pare ormai aver mollato il serbo, ma l'intreccio di mercato resta perché se i partenopei guardano al talento dell'Udinese c'è un motivo ben preciso: restano forti i dubbi sul rinnovo di Zielinski, il polacco che piace tanto ai nerazzurri e che va in scadenza a giugno prossimo.

Un quadro di mercato raccontato dalla Gazzetta dello Sport. Zielinski da febbraio sarà libero di firmare per un'altra squadra a parametro zero e, visti gli ottimi rapporti con i Pozzo, De Laurentiis spera di assicurarsi Samardzic quale erede di Piotr, considerando anche un risparmio sull'ingaggio e l'età molto più bassa dello slavo. L'Inter monitora e sa che Zielinski a zero sarebbe un altro colpo di quelli che tanto ricca stanno facendo la rosa di Inzaghi.