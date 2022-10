" Xavi indignato, il mondo culé preoccupato e il ritorno al Camp Nou che si prevede bollente. Nuvole nerazzurre sul cielo blaugrana , perché la trasferta milanese, che nell’immaginario popolare doveva suggellare l’avvenuto ritorno del Barça a grandi livelli anche in Europa dopo la riconquista del primo posto in Liga dopo 833 giorni, è stata una doccia gelata". Lo sottolinea stamane la Gazzetta dello Sport , tornando sul match di San Siro andato di traverso a un Barcellona evidentemente troppo sicuro di banchettare sulle ceneri dell'Inter.

Delusione e rabbia per i blaugrana, soprattutto per l'arbitraggio di Vincic. E la stampa catalana non si è smentita, dando ampio risalto al dubbio tocco di Dumfries al 90'. Gli altri giornali iberici, invece, ricordano la dipendenza da Lewandowski e riportano alla luce un video in cui Xavi assicurava che non avrebbe mai parlato di arbitri. "Il Barça, squadra ricostruita da Joan Laporta ipotecando i beni del club con l’obbligo economico prima che sportivo di vincere subito, si riscopre fragile. La prossima settimana, con l’Inter al Camp Nou e poi la trasferta al Bernabeu, capirà di che pasta è fatto", sottolinea la Gazzetta.