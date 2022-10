Vecchio? A chi? "Dzeko si muove e ragiona da leader. Come quando a un certo punto va a rimproverare Onana, quando cerca Lautaro per farlo sbloccare, quando si avvicina a Inzaghi – è il cuore del secondo tempo, sull’1-1 - e con la mano davanti alla bocca gli indica cosa non sta funzionando - racconta la rosea -. C’è tempo per fare l’allenatore. L’Inter ha bisogno di lui in campo. Perché un attacco in crisi – 8 reti in meno rispetto alla nona giornata di un campionato fa – si è aggrappato a lui per immaginare una rimonta ad alta quota".