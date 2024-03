Otto minuti, non tantissimi, ma sono bastati per far conoscere anche al grande pubblico il talento di Valentin Carboni, al debutto con l'Argentina di Scaloni nell'amichevole contro la Costa Rica.

Come informa oggi la Gazzetta dello Sport, l'Inter vuole tenersi il gioiello attualmente in prestito secco al Monza: in lui si intravedono le stimmate del campione e i nerazzurri se lo coccolano. La crescita grazie al lavoro di Palladino è evidente e l'ha portato a esordire con l'Albiceleste campione del mondo, non esattamente un qualcosa di banale.

La Gazzetta parla chiaro: a fine stagione tornerà a casa, all’Inter, che ha grandi progetti su di lui. Il club - secondo il giornale - sa di aver un piccolo tesoro tra le mani, utile in caso di necessità sul mercato, ma mai vorrebbe perderne il controllo. Ed è questo ciò che conta: indipendentemente da quale sarà la sua prossima maglia, il nerazzurro resterà sullo sfondo. Ad esempio, Carboni potrebbe tornare utile nell'affare Gudmundsson con il Genoa, studiando una formula che accontenti tutti.

E, siccome buon sangue non mente, occhio anche al terzo della dinastia: il 13enne Cristiano, l’unico Carboni nato in Italia, può stupire presto con l’Under 15. Pare che per talento batta perfino il fratello mancino...