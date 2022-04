L'Inter si prepara a questo finale di stagione con rinnovato entusiasmo e allora Inzaghi studia anche la maniera di avere tutti allo stesso livello sia di forma che di condizione mentale. A tal proposito, il tecnico nerazzurro valuta cambi precisi tra campionato e Coppa Italia, considerando il derby di martedì prossimo. Il primo nome nuovo per lo Spezia è quello di Gosens , ormai prontissimo per il suo debutto dal 1': il tedesco è elemento di valore assoluto e la sua presenza garantisce a Perisic sia un ricambio all'altezza che una gestione migliore delle energie anche a gara in corso.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, però, non solo Gosens sarà la novità nell'anticipo ligure del venerdì. De Vrij sta bene, per oggi è atteso il ritorno in gruppo dopo gli allenamenti differenziati di inizio settimana, ma contro la squadra di Thiago Motta dovrebbe giocare titolare D'Ambrosio, con l'olandese di nuovo al centro della difesa nel derby di coppa. Non è da escludere neppure il rilancio di Darmian a destra per far rifiatare Dumfries. E attenzione all'attacco: dopo la squalifica torna Lautaro che prova a spodestare uno tra Correa e Dzeko.