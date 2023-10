In Torino-Inter andrà in scena anche una sfida tra registi. Da una parte Samuele Ricci, dall'altra Hakan Calhanoglu. Come ricorda La Gazzetta dello Sport nel parallelo tra i due offerto oggi, il turco dell’Inter è nato trequartista e si è riciclato come mezzala, "finché Simone Inzaghi non lo ha issato sul piedistallo del direttore d’orchestra, al posto di Marcelo Brozovic.

Ricci ha imboccato un percorso simile. È emerso nelle giovanili come centrocampista offensivo, fase in cui aveva Ronaldinho come campione di riferimento, finché Aurelio Andreazzoli non gli ha consegnato le chiavi dell’Empoli in Serie A e il ragazzo ha scelto modelli più consoni al nuovo ruolo, tipo Kroos".