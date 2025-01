Il Milan è il club italiano numero 1 per tifosi sia in Medio Oriente sia in Arabia, con il 19% dei fan. Lo ricorda oggi La Gazzetta dello Sport, evidenziando comunque l'espansione dell'Inter, destinata a crescere ancora. "Oaktree considera strategico svilupparsi in Arabia Saudita, ha ottenuto la licenza commerciale MISA per operare qui (primo club italiano a farlo) e ha una partnership con il Ministero degli Investimenti" scrive la rosea, ricordando anche che recentemente il club nerazzurro ha aperto una academy a Gedda e che martedì la squadra ha incontrato lo storico club Inter KSA.

Intanto domani a Riad lo stadio sarà esaurito e saranno presenti anche tanti ex giocatori come Pirlo, Vieri, Candela, Ferrara, Materazzi, Toni, Zambrotta, Oddo, Di Biagio, Capello, Donadoni e Borriello.