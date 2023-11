La Gazzetta dello Sport va alle radici di Marcus Thuram, grande protagonista di questo avvio di stagione dell'Inter. Il giornale torna ai giorni in cui a casa di Lilian si "sopportavano" le pallonate del piccolo Marcus all'interno della "taverna", una stanza sotto le scale di casa a Parma in cui ogni tanto faceva capolino anche Federico Chiesa, figlio di Enrico, compagno di squadra di Lilian. Poi nel 2001 il trasferimento a Torino per la Juventus. Quella stessa Juve che oggi è avversaria principale dell'Inter di Marcus.

Da vent’anni nessun nuovo nerazzurro aveva prodotto così tanto sottoporta - ricorda la rosea -. Parliamo di 4 gol e 5 assist tra Serie A e Champions. Gli insegnamenti di papà Lilian si vedono.