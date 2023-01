Marcus Thuram è ancora un obiettivo per l'Inter, non solo per l'estate ma anche per l'inverno. "Il top sarebbe averlo a gennaio, finestra nella quale il Newcastle farà fuoco e fiamme per anticipare tutti; se invece il figlio d’arte rimarrà a Mönchengladbach fino a giugno, i nerazzurri gli proporranno 5 milioni netti a stagione. Abbastanza per spuntarla su Bayern Monaco, Manchester United e sulle altre grandi d’Europa che si stanno informando?", è quel che si chiede La Gazzetta dello Sport.