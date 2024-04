Tra aspettative e resa, Marcus Thuram è il giocatore col differenziale più positivo del campionato. Lo scrive stamattina il Corsport, all'indomani del 2-2 con il Cagliari che ha visto il francese tornare alla rete dopo un periodo di digiuno (non segnava dal 16 febbraio).

Un gol che ha stappato il match con i sardi, ma che non è stato sufficiente a portare a casa i 3 punti. E allora sotto con il derby, quando in attacco ritroverà il suo partner preferito, Lautaro, ieri squalificato. Ma pure con Sanchez non è andata male: assist del cileno e favore quasi ricambiato da Marcus pochi minuti dopo.

I numeri premiano il francese: dal 2004 in avanti, Thuram è solo il secondo giocatore dell'Inter ad aver segnato più di 10 gol e servito più di 5 assist al suo debutto in nerazzurro. L'altro ad esserci riuscito è stato un certo Eto'o.