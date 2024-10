Anche la Gazzetta dello Sport conferma il turnover massiccio che stasera Inzaghi dovrebbe operare nelle scelte di formazione. Rispetto a Udine, previsti ben sette cambi: Zielinski e Dumfries annunciati titolari ieri dallo stesso tecnico in conferenza, poi dentro dal 1' anche Pavard, De Vrij, Carlos Augusto, Taremi e Arnautovic (anche se la logica - secondo la rosea - spingerebbe per Lautaro che ha appena ritrovato la vena del gol). In mezzo la regia sarà ancora di Calhanoglu.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.