Nuova vita per Valentino Lazaro, che nel Torino si sta riscoprendo un giocatore importante. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'esterno austriaco è uno dei segreti di questa prepotente ripartenza del Toro. "Giocatore che nel breve periodo da interista (cinque mesi, nella stagione 2019-20) era bello da vedere ma troppo “attaccante” per poter interpretare con buoni risultati e continuativamente il ruolo di quinto centrocampista che gli aveva riservato l’allora tecnico nerazzurro Antonio Conte. Da qui lo scarso utilizzo in Serie A (6 presenze) e i successivi prestiti (ultimo il Benfica) attraverso i quali il club nerazzurro ha cercato di ammortizzare un po’ il significativo investimento iniziale (22 milioni di euro). E con questa formula del prestito l’austriaco è sbarcato al Torino la scorsa estate, di conseguenza il suo futuro sarà discusso fra i due club a tempo debito", spiega la rosea. Per il momento, se lo gode Juric, artefice della svolta tecnico-tattica dell'austriaco.