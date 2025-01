Al netto del 4-4 con la Juventus, l'Inter ha ripreso a martellare in campionato come un anno fa proprio dopo la scoppola emotiva subita nel derby di metà settembre. Nell'aria - come ricorda la Gazzetta dello Sport - c'era ancora l'estate e i ricordi dolcissimi della seconda stella. Poi il gol di Gabbia al termine di un derby giocato male dai nerazzurri e la secchiata d'acqua gelata che è valsa come sveglia.

L'Inter ora ritrova il Milan dopo oltre tre mesi e una situazione decisamente differente. Sarà finale di Supercoppa come nel 2022 e all’Inter la cosa non sembra dispiacere. La rosea spiega: "Due anni fa spense il Diavolo che aveva lo scudetto sul petto, nella seconda Supercoppa vinta in questo ciclo, e adesso che ritrova nella stessa competizione i cugini, la squadra di Inzaghi è guidata da un simile senso di rivincita".

Lunedì saranno passati 106 giorni dalla caduta nel derby di A: "Tre mesi e spiccioli per una rivoluzione, che poi è anche restaurazione. L’Arabia Saudita ha vissuto sia l’una che l’altra nella sua storia controversa, così non si stupirà nel sapere che in questa Inter le due parole si fondono: rivoluzionando il proprio atteggiamento in campo, allontanando la pigrizia e lo snobismo del tonfo col Milan (e un po’ anche quelli della rimonta subita dalla Juve), i campioni di Italia hanno restaurato ferocemente il proprio potere", si legge.