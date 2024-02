Nuovo capitolo nella saga dello stadio di Inter e Milan. Come informa la Gazzetta dello Sport, stamattina a Palazzo Marino il sindaco Giuseppe Sala incontrerà i vertici dei due club milanesi per parlare dell’ipotesi di ristrutturazione dello stadio Meazza senza quindi obbligare le due squadre a giocare altrove per un paio di stagioni.

Un’ipotesi che si basa fondamentalmente sull'ingresso in scenda di Webuild, la società di costruzioni che si è detta convinta che il restyling del Meazza sia possibile.